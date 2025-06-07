Гол бывшего форварда "Бейтара". Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 07 июня 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 12:35
Состоялись матчи второго отборочного раунда КОНКАКАФ чемпионата мира по футболу. Команды, занявшие первые 2 места в группах, выходят в третий раунд.
Суринам - Пуэрто-Рико 1:0
Кюрасао - Санта-Люсия 4:0
Три мяча забил Жервен Кастанир (Персиб Бандунг, Индонезия), ранее выступавщий в чемпионатах Нидерландов, Испании, Шотландии, Англии и Германии.
Тринидад и Тобаго - Сент-Киттс и Нэвис 6:2
Счет на 9-й минуте открыл бывший нападающий "Бейтара" и "Ирони" (Кирьят-Шмона) Леви Гарсия.
Гватемала - Доминиканская республика 4:2
После первого тайма доминиканцы вели в счете 2:1.
Три гола забил бывший форвард "Динамо" (Тбилиси) Оскар Сантис.
Никарагуа - Гайана 1:0
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