Гол бывшего форварда "Бейтара". Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Состоялись матчи второго отборочного раунда КОНКАКАФ чемпионата мира по футболу. Команды, занявшие первые 2 места в группах, выходят в третий раунд.

Суринам - Пуэрто-Рико 1:0

Кюрасао - Санта-Люсия 4:0

Три мяча забил Жервен Кастанир (Персиб Бандунг, Индонезия), ранее выступавщий в чемпионатах Нидерландов, Испании, Шотландии, Англии и Германии.

Тринидад и Тобаго - Сент-Киттс и Нэвис 6:2

Счет на 9-й минуте открыл бывший нападающий "Бейтара" и "Ирони" (Кирьят-Шмона) Леви Гарсия.

Гватемала - Доминиканская республика 4:2

После первого тайма доминиканцы вели в счете 2:1.

Три гола забил бывший форвард "Динамо" (Тбилиси) Оскар Сантис.

Никарагуа - Гайана 1:0