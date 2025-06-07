Дубль Дана Битона. Израильтяне победили сборную Эстонии

В матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу израильтяне победили сборную Эстонии 3:1.

В первом туре отборочного турнира израильтяне обыграли эстонцев 2:1.

Эстония: Хейн, Шённинг-Ларсен, Паскочи, Кууск, Салисте (Епихин 80), Соометс (Кристал 55), Шейн, Яковлев (Саарма 72), Кайт (Айнсалу 80), Синявский, Тамм (Аниер 72).

Израиль: Даниэль Перец, Даса, Нахмиас, Шломо, Соломон (Абада 90+1), Ревиво, Абу Фани (Ярин 90+1), Элиэль Перец (Джабер 66), Глух, Турджеман (Халайли 66), Битон (Дор Перец, 72).

Мячом больше владели хозяева (53%). Опаснее атаковали гости. Израильтяне чаще и точнее били по воротам (16:8, 7:2). Соперники подали по 5 угловых.

На 31-й минуте Микаэль Шеннинг-Ларсен (Левадия, Таллинн) сделал передачу в штрафную. Маттиас Кайт (Рапид, Бухарест) точно пробил 1:0.

На 39-й минуте израильтяне перехватили мяч в центре поля и провели скоростную атаку. Дор Турджеман (Маккаби, Тель-Авив) совершил сольный проход и прострелил. Дан Битон (Апоэль, Беэр-Шева) отправил мяч в пустые ворота 1:1.

На 49-й минуте Манор Соломон (Тоттенхэм) опередил защитника и сделал передачу на линию штрафной. Битон точно пробил 1:2.

На 89-й минуте Мохаммед Абу-Фани (Ференцварош) реализовал пенальти 1:3.