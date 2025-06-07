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Сенсация отборочного турнира. Норвежцы разгромили сборную Италии

Футбол
Сенсации
время публикации: 07 июня 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 10:43
Сенсация отборочного турнира. Норвежцы разгромили сборную Италии
AP Photo/Aurel Obreja

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу норвежцы разгромили сборную Италии 3:0.

Норвежцы выиграли три матча и уверенно лидируют в группе I, в которой выступает сборная Израиля.

Итальянцы проводили первый матч отборочного турнира (они в марте участвовали в четвертьфиналах Лиги наций).

Итальянцы впервые в истории пропустили в отборочном матче три гола в первом тайме. Они в седьмой раз проиграли официальный матч со счетом 0:3 (в отборочном матче чемпионата мира - впервые с 2017 года. Тогда итальянцы проиграли испанцам).

Удивительная статистика первого тайма. Итальянцы владели мячом 56% времени. При этом нанесли только 1 точный удар и пропустили 3 гола.

На 14-й минуте Антонио Нуса (Лейпциг) перехватил мяч после неточной передачи Бастони, и вывел Александра Серлота (Атлетико Мадрид) один на один 1:0. На 34-й минуте Нуса совершил сольный проход, который завершил точным ударом под перекладину 2:0.

На 42-й минуте Эрлинг Холанн вышел один на один, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота 3:0. .

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