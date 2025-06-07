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Президент Узбекистана присвоил почетные звания футболистам сборной

Футбол
время публикации: 07 июня 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 11:28
Президент Узбекистан присвоил почетные звания футболистам сборной
AP Photo

Сборная Узбекистана впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу.

Президент Шавкат Мирзиев присвоил футболистам и главному тренеру сборной почетные звания "Гордость Узбекистана".

Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

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