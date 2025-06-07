Президент Узбекистана присвоил почетные звания футболистам сборной

Сборная Узбекистана впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу.

Президент Шавкат Мирзиев присвоил футболистам и главному тренеру сборной почетные звания "Гордость Узбекистана".

Указ опубликован на официальном сайте главы государства.