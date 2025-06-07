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Невероятный автогол боливийцев. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Футбол
время публикации: 07 июня 2025 г., 11:53 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 11:53
На 30-й минуте Саломон Рондон (Пачука, Мексика) принял мяч в штрафной и пробил с разворота
AP Photo/Ariana Cubillos

Состоялись матчи южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Колумбия - Перу 0:0

Колумбийцы за три тура до финиша занимают шестое место, на 3 очка опережая сборную Венесуэлы.

Шесть команд выходят в финальную часть чемпионата мира напрямую. Седьмая участвует в стыковых матчах.

Перуанцы еще в теории могут зацепиться за стыковые матчи. Но это скорее мечты и математика, чем реальность.

Венесуэла - Боливия 2:0

Венесуэльцы ближайший преследователь "большой шестерки". Отрыв от боливийцев 4 очка, перуанцев - 7, чилийцев 8.

На 5-й минуте Эктор Куэльяр (Олвайс Реди) метров с 25 отбросил мяч своему вратарю. Пас был точно в ноги. Но Гильермо Вискарра (Альянса Лима) грубо ошибся и пропустил мяч. Автогол 1:0.

Видео грубейшей ошибки и гола опубликовано в YouTube.

На 30-й минуте Саломон Рондон (Пачука, Мексика) принял мяч в штрафной и пробил с разворота 2:0.

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