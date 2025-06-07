"Флорида" сравняла счет в финале Кубка Стэнли

Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли "Флорида Пантерз" в овертайме обыграла "Эдмонтон Ойлерз" 5:4.

Счет в серии 1:1.

Оба матча завершились в овертайме.

"Эдмонтон" вел в счете 2:1 и 3:2.

Победную шайбу на 89-й минуте забросил Бред Маршан. Он в этом матче забил два гола.

По 3 очка набрали игроки "Эдмонтона" Эван Бушар (1 + 2) и Коннор Макдэвид (0 + 3).

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолмана сделал результативную передачу.

Кори Перри (Эдмонтон) установил рекорд финалов Кубка Стэнли, сравняв счет за 18 секунд до конца третьего периода. Предыдущий рекорд (самая поздняя шайба, сравнявшая счет в матчах финальной серии) в 1951 году установил Тод Слоун (Торонто Мейпл Лифс) он сравнял счет за 32 секунды до конца третьего периода.