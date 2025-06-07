Водное поло. Отборочный матч чемпионата Европы. Израильтянки разгромили шведок
время публикации: 07 июня 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 09:46
В первом матче отборочного турнира чемпионата Европы по водному поло израильтянки разгромили шведок 22:8.
После первой четверти 8:1, второй - 13:4, третьей - 19:6.
Если завтра сборная Израиля победит команду Словакии, то пятый раз выйдет в финальную часть чемпионата Европы.
Украинки были разгромлены сборной Сербии 2:18.
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