Водное поло. Отборочный матч чемпионата Европы. Израильтянки разгромили шведок

В первом матче отборочного турнира чемпионата Европы по водному поло израильтянки разгромили шведок 22:8.

После первой четверти 8:1, второй - 13:4, третьей - 19:6.

Если завтра сборная Израиля победит команду Словакии, то пятый раз выйдет в финальную часть чемпионата Европы.

Украинки были разгромлены сборной Сербии 2:18.