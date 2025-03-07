"Реал" проиграл в Греции. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 07 марта 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 07:11
Состоялись матчи двадцать восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" проиграл "Панатинаикосу" 70:85.
Баскония (Витория, Испания) - Жальгирис (Каунас, Литва) 66:65
Бавария (Мюнхен, Германия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 100:82
Карсен Эдвардс (Бавария) набрал 30 очков.
Милан (Италия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 76:100
Панатинаикос (Афины, Греция) - Реал (Мадрид, Испания) 85:70
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