Хайкин не пропустил. Победный гол Шомуродова. Результаты матчей Лиги Европы
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Тоттенхэм" проиграл АЗ 0:1.
АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 1:0
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 1:3
Два мяча в ворота команды Жозе Моуриньо забил арендованный у "Вольфсбурга" Вацлав Черны.
Стяуа (Бухарест, Румыния) - Лион (Франция) 1:3
На 86-й минуте счет был 1:1. Два гола, в том числе победный, за 3 минуты забил вышедший на замену Малик Фофана.
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) 1:1
Виктория (Пльзень, Чехия) - Лацио (Рим, Италия) 1:2
Победный гол на 8-й минуте компенсированного времени забил Густав Исаксен.
Буде/Глимт (Норвегия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 3:0
Ворота норвежцев защищал голкипер сборной России, уроженец Израиля Никита Хайкин.
Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 1:2
Рома (Италия) - Атлетик (Бильбао, Испания) 2:1
Победный гол на третьей минуте компенсированного времени забил Эльдор Шомуродов.