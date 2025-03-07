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Спорт

Хайкин не пропустил. Победный гол Шомуродова. Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 07 марта 2025 г., 06:55 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 06:55
Рома (Италия) - Атлетик (Бильбао, Испания) 2:1
AP Photo/Alessandra Tarantino

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Тоттенхэм" проиграл АЗ 0:1.

АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 1:0

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 1:3

Два мяча в ворота команды Жозе Моуриньо забил арендованный у "Вольфсбурга" Вацлав Черны.

Стяуа (Бухарест, Румыния) - Лион (Франция) 1:3

На 86-й минуте счет был 1:1. Два гола, в том числе победный, за 3 минуты забил вышедший на замену Малик Фофана.

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) 1:1

Виктория (Пльзень, Чехия) - Лацио (Рим, Италия) 1:2

Победный гол на 8-й минуте компенсированного времени забил Густав Исаксен.

Буде/Глимт (Норвегия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 3:0

Ворота норвежцев защищал голкипер сборной России, уроженец Израиля Никита Хайкин.

Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 1:2

Рома (Италия) - Атлетик (Бильбао, Испания) 2:1

Победный гол на третьей минуте компенсированного времени забил Эльдор Шомуродов.

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