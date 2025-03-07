Чемпионат Европы по легкой атлетике. Йонатан Капитольник не вышел в финал

В Апельдорне, Нидерланды, проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях.

Израильтянин Йонатан Капитольник не вышел в финал в прыжках в высоту.

С результатом 2 метра 13 сантиметров она занял 16-е место.

В финал вышли два итальянца, два украинца, по одному представителю Германии, Турции, Финляндии и Чехии.

Чемпионом Европы в смешанной эстафете 4 по 400 метров стала сборная Нидерландов. На втором месте бельгийцы, на третьем - британцы.