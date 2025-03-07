Чемпионат Европы по легкой атлетике. Йонатан Капитольник не вышел в финал
время публикации: 07 марта 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 07:50
В Апельдорне, Нидерланды, проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях.
Израильтянин Йонатан Капитольник не вышел в финал в прыжках в высоту.
С результатом 2 метра 13 сантиметров она занял 16-е место.
В финал вышли два итальянца, два украинца, по одному представителю Германии, Турции, Финляндии и Чехии.
Чемпионом Европы в смешанной эстафете 4 по 400 метров стала сборная Нидерландов. На втором месте бельгийцы, на третьем - британцы.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июня 2024