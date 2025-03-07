Голы Романчука и Светлина. Результаты матчей Лиги конференций
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций. "Панатинаикос" обыграл "Фиорентину" 3:2.
Бетис (Севилья, Испания)- Витория (Гимараэш, Португалия) 2:2
Панатинаикос (Афины, Греция) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 3:2
На 19-й минуте счет был 2:0. На 23-й - 2:2.
Во втором тайме победный гол забил бывший нападающий "Шахтера" Тете.
Мельде (Норвегия) - Легия (Варшава, Польша) 3:2
Копенгаген (Дания) - Челси (Лондон, Англия) 1:2
Ягеллония (Бялосток, Польша) - Серкль Брюгге (Бельгия) 3:0
На 59-й минуте (при счете 0:0) бельгийцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Абу Франсис.
Два гола забил Афимико Пулулу. Один - Тарас Романчук.
Целье (Словения) - Лугано (Швейцария) 1:0
Победный гол забил Тамар Светлин.
Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) - Рапид (Вена, Австрия) 1:1
Хозяева отыгрались на второй минуте компенсированного времени. Пенальти реализовал Давид Вукович.
Пафос (Кипр) - Юргорден (Швеция) 1:0
Победный гол на 65-й минуте забил шведский нападающий Миамер Танкович.