Голы Романчука и Светлина. Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций. "Панатинаикос" обыграл "Фиорентину" 3:2.

Бетис (Севилья, Испания)- Витория (Гимараэш, Португалия) 2:2

Панатинаикос (Афины, Греция) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 3:2

На 19-й минуте счет был 2:0. На 23-й - 2:2.

Во втором тайме победный гол забил бывший нападающий "Шахтера" Тете.

Мельде (Норвегия) - Легия (Варшава, Польша) 3:2

Копенгаген (Дания) - Челси (Лондон, Англия) 1:2

Ягеллония (Бялосток, Польша) - Серкль Брюгге (Бельгия) 3:0

На 59-й минуте (при счете 0:0) бельгийцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Абу Франсис.

Два гола забил Афимико Пулулу. Один - Тарас Романчук.

Целье (Словения) - Лугано (Швейцария) 1:0

Победный гол забил Тамар Светлин.

Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) - Рапид (Вена, Австрия) 1:1

Хозяева отыгрались на второй минуте компенсированного времени. Пенальти реализовал Давид Вукович.

Пафос (Кипр) - Юргорден (Швеция) 1:0

Победный гол на 65-й минуте забил шведский нападающий Миамер Танкович.