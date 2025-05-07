Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли австралийцам и вылетели в дивизион 2В
время публикации: 07 мая 2025 г., 00:27 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 00:27
В Белграде завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2A.
В последнем матче израильтяне уступили австралийцам и вылетели в дивизион 2В.
В дивизион 1В поднялась сборная Нидерландов, победившая во всех матчах. По итогам прошлого чемпионата голландцы вылетели из дивизиона 1В.
Лучшими бомбардирами турнира стали голландцы Гус ван Нес (7 голов) и Делани Хесселс (6).
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