Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли австралийцам и вылетели в дивизион 2В

В Белграде завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2A.

В последнем матче израильтяне уступили австралийцам и вылетели в дивизион 2В.

В дивизион 1В поднялась сборная Нидерландов, победившая во всех матчах. По итогам прошлого чемпионата голландцы вылетели из дивизиона 1В.

Лучшими бомбардирами турнира стали голландцы Гус ван Нес (7 голов) и Делани Хесселс (6).