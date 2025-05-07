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Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли австралийцам и вылетели в дивизион 2В

Хоккей
время публикации: 07 мая 2025 г., 00:27 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 00:27
Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли австралийцам и вылетели в дивизион 2В
AP Photo/Julio Cortez

В Белграде завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2A.

В последнем матче израильтяне уступили австралийцам и вылетели в дивизион 2В.

В дивизион 1В поднялась сборная Нидерландов, победившая во всех матчах. По итогам прошлого чемпионата голландцы вылетели из дивизиона 1В.

Лучшими бомбардирами турнира стали голландцы Гус ван Нес (7 голов) и Делани Хесселс (6).

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