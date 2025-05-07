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"Монако" и "Олимпиакос" вышли в Финал четырех Евролиги. "Барселона" вылетела

Баскетбол
время публикации: 07 мая 2025 г., 00:09 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 00:09
"Монако" и "Олимпиакос" вышли в Финал четырех Евролиги. "Барселона" вылетела
AP Photo/Nate Billings

В Финале четырех Евролиги сыграют "Олимпиакос", "Фенербахче", "Монако" и "Панатинаикос".

Монако (Франция) - Барселона (Испания) 85:84 (счет в серии 3:2)

Вторую половину матча каталонцы выиграли 45:40.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 75:67 (3:2)

Форвард "Панатинаикоса" Чеди Осман набрал 28 очков и сделал 8 подборов.

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