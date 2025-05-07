"Монако" и "Олимпиакос" вышли в Финал четырех Евролиги. "Барселона" вылетела
время публикации: 07 мая 2025 г., 00:09 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 00:09
В Финале четырех Евролиги сыграют "Олимпиакос", "Фенербахче", "Монако" и "Панатинаикос".
Монако (Франция) - Барселона (Испания) 85:84 (счет в серии 3:2)
Вторую половину матча каталонцы выиграли 45:40.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 75:67 (3:2)
Форвард "Панатинаикоса" Чеди Осман набрал 28 очков и сделал 8 подборов.
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