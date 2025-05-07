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Победный гол Зака Хаймана. Результаты матчей Кубка Стэнли

Хоккей
НХЛ
время публикации: 07 мая 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 09:12
Победный гол Зака Хаймана. Результаты матчей Кубка Стэнли
AP Photo/John Locher

В матче второго раунда Кубка Стэнли "Эдмонтон" в гостях обыграл "Вегас" 4:2.

Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харикейнз 1:2 (овертайм) (счет в серии 0:1)

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чакран отыграл 25 минут 19 секунд и набрал 2 минуты штрафа. Показатель 0.

На 50-й минуте гости сравняли счет 1:1. Отличился Логан Станховен. На 64-й минуте победный гол забил Джейкоб Слэвин.

Фредерик Андерсен совершил 13 сэйвов и одержал 15-ю победу в плэй-офф в составе "Каролины" (второй показатель в клубной истории).

Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерз 2:4 (0:1)

"Вегас" вел в счете 2:0.

Победный гол на 57-й минуте забросил Зак Хайман. В 7 матчах плэй-офф в этом сезоне он набрал 6 (3 + 3) очков.

По два очка набрали игроки "Эдмонтона" Эван Бушар (0 + 2) и Леон Драйзайтль (1 + 1).

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 18 минут 22 секунды. Показатель +1.

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