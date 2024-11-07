Лига чемпионов. Волевая победа "Шахтера"

В матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл "Янг Бойз" 2:1.

"Шахтер" одержал первую победу.

"Горняки" нанесли шесть точных ударов, швейцарцы - только один.

На 27-й минуте грубейшая ошибка защитников "Шахтера" привела к голу. Бывший полузащитник "Лилля" и "Панатинаикоса" Шейх Ниассе мяч перехватил. Кастриот Имери нанес удар из полукруга перед штрафной 0:1.

"Горняки" отыгрались через 4 минуты. Судаков с фланга вошел в штрафную и направил мяч во вратарскую. Александр Зубков поразил пустые ворота 1:1. На 41-й минуте Георгий Судаков нанес удар из-за пределов штрафной. Мяч попал в ногу защитника и оказался в сетке 2:1.