Лига чемпионов. Две голевые передачи Оскара Глуха. Поражение ПСЖ

Завершился четвертый тур основного этапа Лиги чемпионов. "Ливерпуль" - единственная команда, победившая во всех матчах.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Барселона (Испания) 2:5

Два мяча в ворота сербов забил Роберт Левандовски.

Второй гол в ворота гостей забил бывший форвард тель-авивского "Маккаби" Фелисиу Милсон.

Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Зальцбург (Австрия) 1:3

Две результативные передачи сделал израильский полузащитник Оскар Глух.

Два гола забил Карим Конате.

Интер (Милан, Италия) - Арсенал (Лондон, Англия) 1:0

ПСЖ (Франция) - Атлетико (Мадрид, Испания) 1:2

Победный гол на третьей минуте компенсированного времени забил Анхель Корреа.

Спарта (Прага, Чехия) - Брест (Франция) 1:2

Дебютант Лиги чемпионов еще не проигрывал и находится в лидирующей группе.

Штутгарт (Германия) - Аталанта (Бергамо, Италия) 0:2

Бавария (Мюнхен, Германия) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 1:0

Счет по точным ударам 10:0.