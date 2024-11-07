Лига чемпионов. Две голевые передачи Оскара Глуха. Поражение ПСЖ
Завершился четвертый тур основного этапа Лиги чемпионов. "Ливерпуль" - единственная команда, победившая во всех матчах.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Барселона (Испания) 2:5
Два мяча в ворота сербов забил Роберт Левандовски.
Второй гол в ворота гостей забил бывший форвард тель-авивского "Маккаби" Фелисиу Милсон.
Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Зальцбург (Австрия) 1:3
Две результативные передачи сделал израильский полузащитник Оскар Глух.
Два гола забил Карим Конате.
Интер (Милан, Италия) - Арсенал (Лондон, Англия) 1:0
ПСЖ (Франция) - Атлетико (Мадрид, Испания) 1:2
Победный гол на третьей минуте компенсированного времени забил Анхель Корреа.
Спарта (Прага, Чехия) - Брест (Франция) 1:2
Дебютант Лиги чемпионов еще не проигрывал и находится в лидирующей группе.
Штутгарт (Германия) - Аталанта (Бергамо, Италия) 0:2
Бавария (Мюнхен, Германия) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 1:0
Счет по точным ударам 10:0.