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Теннис. Людмила Киченок и Елена Остапенко стали чемпионками Открытого чемпионата США

время публикации: 07 сентября 2024 г., 09:36 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 09:41
Теннис. Людмила Киченок и Елена Остапенко стали чемпионками Открытого чемпионата США
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Победительницами Открытого чемпионата США в парном разряде стали Людмила Киченко (Украина) и Елена Остапенко (Латвия).

В финале они победили Кристину Младенович (Франция) и Чжан Шуай (Китай) 6:4, 6:3.

Людмила Киченко и Людмила Остапенко в этом сезоне играли в финале Открытого чемпионата Австралии.

Впервые украинская теннисистка стал победительницей Открытого чемпионата США.

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