Теннис. Людмила Киченок и Елена Остапенко стали чемпионками Открытого чемпионата США

Победительницами Открытого чемпионата США в парном разряде стали Людмила Киченко (Украина) и Елена Остапенко (Латвия).

В финале они победили Кристину Младенович (Франция) и Чжан Шуай (Китай) 6:4, 6:3.

Людмила Киченко и Людмила Остапенко в этом сезоне играли в финале Открытого чемпионата Австралии.

Впервые украинская теннисистка стал победительницей Открытого чемпионата США.