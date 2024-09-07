Теннис. Людмила Киченок и Елена Остапенко стали чемпионками Открытого чемпионата США
время публикации: 07 сентября 2024 г., 09:36 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 09:41
Победительницами Открытого чемпионата США в парном разряде стали Людмила Киченко (Украина) и Елена Остапенко (Латвия).
В финале они победили Кристину Младенович (Франция) и Чжан Шуай (Китай) 6:4, 6:3.
Людмила Киченко и Людмила Остапенко в этом сезоне играли в финале Открытого чемпионата Австралии.
Впервые украинская теннисистка стал победительницей Открытого чемпионата США.
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