Открытый чемпионат США. Парный разряд. В финале австралийцы обыграли немцев
время публикации: 07 сентября 2024 г., 22:02 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 22:09
Победителями Открытого чемпионата США в парном разряде стали австралийцы Макс Перселл и Джордан Томпсон, седьмая пара посева.
В финале они обыграли немцев Кевина Кравица и Тима Пютца 6:4, 7:6.
Макс Перселл во второй раз стал победителем турнира "Большого шлема" в парном разряде. В 2022 году он с Мэтью Эбденом выиграл Уимблдон.
Джордан Томпсон впервые стал победителем турнира "Большого шлема". В этом сезоне он играл в финале Уимблдона.
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