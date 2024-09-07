x
07 сентября 2024
|
последняя новость: 22:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 сентября 2024
|
07 сентября 2024
|
последняя новость: 22:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Открытый чемпионат США. Парный разряд. В финале австралийцы обыграли немцев

время публикации: 07 сентября 2024 г., 22:02 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 22:09
Открытый чемпионат США. Парный разряд. В финале австралийцы обыграли немцев
AP Photo/Pamela Smith

Победителями Открытого чемпионата США в парном разряде стали австралийцы Макс Перселл и Джордан Томпсон, седьмая пара посева.

В финале они обыграли немцев Кевина Кравица и Тима Пютца 6:4, 7:6.

Макс Перселл во второй раз стал победителем турнира "Большого шлема" в парном разряде. В 2022 году он с Мэтью Эбденом выиграл Уимблдон.

Джордан Томпсон впервые стал победителем турнира "Большого шлема". В этом сезоне он играл в финале Уимблдона.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2024

Теннис. Людмила Киченок и Елена Остапенко стали чемпионками Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2024

В финале Открытого чемпионата США сыграют Фриц и Синнер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2024

Открытый чемпионат США. В миксте победили итальянцы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2024

В финал Открытого чемпионата США вышли Джессика Пегула и Арина Соболенко