Открытый чемпионат США. Парный разряд. В финале австралийцы обыграли немцев

Победителями Открытого чемпионата США в парном разряде стали австралийцы Макс Перселл и Джордан Томпсон, седьмая пара посева.

В финале они обыграли немцев Кевина Кравица и Тима Пютца 6:4, 7:6.

Макс Перселл во второй раз стал победителем турнира "Большого шлема" в парном разряде. В 2022 году он с Мэтью Эбденом выиграл Уимблдон.

Джордан Томпсон впервые стал победителем турнира "Большого шлема". В этом сезоне он играл в финале Уимблдона.