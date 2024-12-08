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Чемпионом "Формулы-2" стал бразильский пилот. Исаак Хаджар на втором месте

Автомобильные гонки
время публикации: 08 декабря 2024 г., 18:09 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 18:09
Чемпионом "Формулы-2" стал бразильский пилот. Исаак Хаджар на втором месте
AP Photo/Darko Bandic

В Абу-Даби сегодня завершились чемпионаты "Формулы-1" и "Формулы-2". Если в "Формуле-1" в последней гонке шла борьба только за Кубок конструкторов, то в "Формуле 2" два пилота вели борьбу за чемпионство.

Чемпионом стал 20-летний бразильский пилот Invicta Racing Габриэль Бортолето.

Перед гонкой в Абу-Даби франко-алжирский гонщик Исаак Хаджар (Hitech Pulse-Eight). Из-за технических проблем ему не удалось навязать борьбу лидеру.

Габриэль Бортолето финишировал в Абу-Даби вторым и стал чемпионом. В следующем сезоне он будет выступать в "Формуле-1" за команду "Заубер".

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