"Формула-1". В Абу-Даби Льюис Хэмилтон попрощался с "Мерседесом"

"Гран-при Абу-Даби" стал не только последней гонкой сезона, но и последним выступлением Льюиса Хэмилтона в составе "Мерседеса".

Легендарный британец занял в общем зачете седьмое место.

Льюис Хэмилтон выступал за "Мерседес" 12 сезонов, в 6 из которых становился чемпионом.

Со следующего сезона легендарный гонщик будет выступать за "Феррари".