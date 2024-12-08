"Формула-1". В Абу-Даби Льюис Хэмилтон попрощался с "Мерседесом"
время публикации: 08 декабря 2024 г., 17:39 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 17:39
"Гран-при Абу-Даби" стал не только последней гонкой сезона, но и последним выступлением Льюиса Хэмилтона в составе "Мерседеса".
Легендарный британец занял в общем зачете седьмое место.
Льюис Хэмилтон выступал за "Мерседес" 12 сезонов, в 6 из которых становился чемпионом.
Со следующего сезона легендарный гонщик будет выступать за "Феррари".
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