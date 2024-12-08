"Формула-1". Кубок конструкторов завоевал "Макларен"
время публикации: 08 декабря 2024 г., 17:19 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 17:19
Завершилась последняя гонка сезона "Формулы-1".Победителем "Гран-при Абу-Даби" стал пилот "Макларена" Ландо Норрис.
Вторым и третьим финишировали пилоты "Феррари" - Карлос Сайнс и Шарль Леклер.
Чемпион - Макс Ферстаппен (Ред Булл) - финишировал шестым.
Макс обеспечил первое место в общем зачете после "Гран-при Лас-Вегаса".
Ландо Норрис занял второе место в чемпионате.
На третьем месте Шарль Леклер.
Кубок Конструкторов завоевал "Макларен" (впервые с 1998 года). В последней гонке за Кубок конструкторов мог побороться "Феррари", но остался вторым.
"Ред Булл" на третьем месте.
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