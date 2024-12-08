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Спорт

"Формула-1". Кубок конструкторов завоевал "Макларен"

Знаменитые спортсмены
Автомобильные гонки
Формула-1
время публикации: 08 декабря 2024 г., 17:19 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 17:19
Победителем "Гран-при Абу-Даби" стал пилот "Макларена" Ландо Норрис
AP Photo/Darko Bandic

Завершилась последняя гонка сезона "Формулы-1".Победителем "Гран-при Абу-Даби" стал пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Вторым и третьим финишировали пилоты "Феррари" - Карлос Сайнс и Шарль Леклер.

Чемпион - Макс Ферстаппен (Ред Булл) - финишировал шестым.

Макс обеспечил первое место в общем зачете после "Гран-при Лас-Вегаса".

Ландо Норрис занял второе место в чемпионате.

На третьем месте Шарль Леклер.

Кубок Конструкторов завоевал "Макларен" (впервые с 1998 года). В последней гонке за Кубок конструкторов мог побороться "Феррари", но остался вторым.

"Ред Булл" на третьем месте.

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