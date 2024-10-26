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Спорт

"Формула-1": Историческое достижение Фернандо Алонсо

время публикации: 26 октября 2024 г., 13:32 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 13:32
"Формула-1": Историческое достижение Фернандо Алонсо
AP Photo/Moises Castillo

Приняв участие во второй практике "Гран-при Мексики" - этапа чемпионата "Формулы-1" легендарный пилот Фернандо Алонсо, в этом сезоне выступающий за "Астон Мартин", стал первым гонщиком, принявшим участие в 400 этапах "Формулы-1".

Кими Райконен принял участие в 353 "Гран-при", Льюис Хэмилтон - 352.

Гонка "Гран-при Мексики" станет 397-й в карьере Алонсо (трижды он принимал участие в квалификации, но пропускал основную гонку).

Фернандо Алонсо - победитель чемпионатов "Формулы-1" 2005 и 2006 годов, трехкратный серебряный призер чемпионатов.

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