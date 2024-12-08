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Чемпионат Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" победил в Ашдоде

Футбол
время публикации: 08 декабря 2024 г., 07:48 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 07:48
Чемпионат Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" победил в Ашдоде
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

В матче тринадцатого тура чемпионата Израиля по футболу хайфский "Маккаби" в гостях обыграл "Ашдод" 3:1.

В Лиге Аль лидирует "Апоэль" (Беэр-Шева), на 1 очко опережающий хайфский и тель-авивский "Маккаби", и столичный "Бейтар".

На 9-й минуте счет открыл Дин Давид. На 41-й минуте Диа Саба, ассистировавший Давиду, удвоил преимущество "зеленых".

Второй тайм лучше начали хозяева, но пропустили гол. На 53-й минуте первый гол за "Маккаби" забил 18-летний Ияд Халайли, который был одним из самых заметных в составе победителей.

На 68-й минуте гол престижа забил Ноам Мухе.

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