Чемпионат Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" победил в Ашдоде

В матче тринадцатого тура чемпионата Израиля по футболу хайфский "Маккаби" в гостях обыграл "Ашдод" 3:1.

В Лиге Аль лидирует "Апоэль" (Беэр-Шева), на 1 очко опережающий хайфский и тель-авивский "Маккаби", и столичный "Бейтар".

На 9-й минуте счет открыл Дин Давид. На 41-й минуте Диа Саба, ассистировавший Давиду, удвоил преимущество "зеленых".

Второй тайм лучше начали хозяева, но пропустили гол. На 53-й минуте первый гол за "Маккаби" забил 18-летний Ияд Халайли, который был одним из самых заметных в составе победителей.

На 68-й минуте гол престижа забил Ноам Мухе.