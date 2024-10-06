Киану Ривз дебютировал в автогонках
время публикации: 06 октября 2024 г., 16:24 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 16:24
Знаменитый голливудский актер Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках.
5 октября он принял участие в гонке серии Toyota GR Cup в Индианаполисе.
Киану Ривз занял 25-е место из 35 участников.
Его автомобиль вылетел за пределы трассы. Актер не пострадал и смог продолжить гонку.
Его товарищем по команде был Коди Джонс.
Фотографии Киану Ривза после гонки опубликованы в твиттере.
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