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Спорт

UFC. Пантожа "удушил" Асакуру. Ган победил Волкова

Смешанные единоборства
Знаменитые спортсмены
время публикации: 08 декабря 2024 г., 10:46 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 10:55
UFC. Пантожа "удушил" Асакуру. Ган победил Волкова
AP Photo/Richard W. Rodriguez

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC 310: Pantoja vs. Asakura. В главном поединке Александр Пантожа защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Удушающим приемом во втором раунде бразильский боец победил японца Каи Асакуру.

Шавкат Рахмонов (Казахстан) по очкам победил ирландца Яна Мачадо Гарри.

В поединке супертяжеловесом француз Сирил Ган по очкам победил россиянина Александра Волкова.

В начале третьего раунда американец Брайс Митчелл нокаутировал бразильца Крона Граси.

Кореец Чхве Ту Хо в третьем раунде ударом локтем нокаутировал американца Натана Ландвера.

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