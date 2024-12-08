UFC. Пантожа "удушил" Асакуру. Ган победил Волкова
время публикации: 08 декабря 2024 г., 10:46 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 10:55
В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC 310: Pantoja vs. Asakura. В главном поединке Александр Пантожа защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе.
Удушающим приемом во втором раунде бразильский боец победил японца Каи Асакуру.
Шавкат Рахмонов (Казахстан) по очкам победил ирландца Яна Мачадо Гарри.
В поединке супертяжеловесом француз Сирил Ган по очкам победил россиянина Александра Волкова.
В начале третьего раунда американец Брайс Митчелл нокаутировал бразильца Крона Граси.
Кореец Чхве Ту Хо в третьем раунде ударом локтем нокаутировал американца Натана Ландвера.
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