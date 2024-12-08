Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" проиграл "Ноттингем Форест"

В матче пятнадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" уступил "Ноттингем Форест" 2:3.

Рубен Аморим, не проигрывавший со "Спортингом" целый год, потерпел второе поражение за неделю во главе "красных дьяволов".

"Лесники" поднялись на пятое место.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Йоро (Мазрауи, 66), де Лигт (Магуайр, 66), Мартинес, Диалло, Мейну, Угарте (Зиркзе, 76), Далот, Фернандеш (Маунт, 76), Гарначо (Рашфорд, 59), Хойлунд.

"Ноттингем Форест": Селс, Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс, Андерсон, Йейтс, Жота Силва (Морато, 68), Гиббз-Уайт (Домингес, 79), Хадсон-Одои (Авонии, 90), Вуд (Эланга, 79)

Хозяева проиграли, владея большим статистическим преимуществом (72% владения мячом, 17:11 по ударам, 7:3 по точным ударам).

На 2-й минуте после подачи углового Никола Миленкович (18 июля перешел из "Фиорентины") ударом головой открыл счет 0:1.

На 18-й минуте Гарначо вышел один на один. Селс мяч парировал. Расмус Хойлунд добил мяч в сетку 1:1.

На 28-й минуте гости могли выйти вперед. Мяч после удара Жоты Силвы попал в перекладину. На 33-й минуте Силва пробил. Мяч задел защитника и пролетел над перекладиной.

На 41-й минуте Бруну Фернандеш опасно исполнил штрафной. Мяч попал в перекладину.

На 47-й минуте грубая ошибка обороны хозяев привела у голу. Йоро потерял мяч и началась быстрая атака. Морган Гиббс-Уайт сильно пробил метров с 22 1:2. На 54-й минуте Гиббс-Уайт навесил на дальнюю штангу. Крис Вуд головой отправил мяч в дальний угол 1:3.

На 61-й минуте Бруну Фернандеш нанес удар с линии штрафной 2:3.