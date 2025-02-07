Сюрприз Серии А. "Фиорентина" разгромила "Интер" в доигровке

В доигранном матче четырнадцатого тура чемпионата Италии "Фиорентина" разгромила "Интер" 3:0.

1 декабря матч был прерван на 17-й минуте при счете 0:0 после того, как Эдоардо Бове потерял сознание.

"Фиорентина": Де Хеа, Комуццо, Понграчич, Раньери, Гозенс (Кольпани 88), Додо, Мандрагора, Ричардсон, Паризи, Бельтран (Катальди 90+1), Кен (Каприни 90+2).

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, Бастони (Димарко 69), Думфриз, Фраттези (Асллани 82), Чалханоглу (Барелла 69), Мхитарян (Арнаутович 69), Аугусто (Тареми 82), Тюрам, Лаутаро Мартинес.

"Фиалки" выиграли третий матч подряд и поднялись на четвертое место.

"Интер" идет вторым, отставая от лидирующего "Наполи" на 3 очка.

"Сине-черные" провели худший матч в сезоне, чем хозяева воспользовались во втором тайме.

На 30-й минуте "Интер" забил. Гол отменен из-за офсайда.

На 34-й минуте Паризи навесил. Мойзе Кен пробил головой с пяти метров. Зоммер сумел парировать мяч. На 59-й минуте хозяева подали угловой. Защитники вынесли мяч. Мандрагора вернул мяч в штрафную. Лука Раньери открыл счет 1:0.

На 68-й минуте Додо навесил. Мойзе Кен головой отправил мяч в ближний угол 2:0. На 89-й минуте грубейшая ошибка обороны привела к голу. Димарко ошибся в передаче. Кен мяч перехватил и пробил мимо Зоммера, который вышел за пределы штрафной 3:0.