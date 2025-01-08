79-летний израильский футболист установил мировой рекорд

Израильский футболист Ицхак Хайик, которому апреле исполнится 80 лет, побил мировой рекорд, установленный им же, сообщает Ynet.

В матче чемпионата третьей лиги Тель-авивского округа он вышел на поле в качестве нападающего.

4 января "А-Коах" (Гали-Гиль) разгромил "Маккаби" (Пардес-Кац) 8:1.

Ицхак Хайик в апреле 2019 года был включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной действующий футболист. Он был вратарем команды "Маккаби" (Ор-Йегуда).