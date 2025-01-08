Кубок английской лиги. Юбилейный гол Исака. "Ньюкасл" обыграл "Арсенал"

В первом матче полуфинала Кубка английской лиги "Ньюкасл" обыграл "Арсенал" 2:0. Ответный матч состоится 5 февраля.

Во втором полуфинале встречаются "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

"Арсенал": Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Зинченко, 78), Эдегор, Партей (Жоржиньо, 59), Райс, Троссар (Жезус, 59), Хаверц, Мартинелли.

"Ньюкасл": Дубравка, Ливраменто, Ботман, Берн, Холл, Уиллок (Лонгстафф, 65), Тонали, Жоэлинтон, Мерфи (Келли, 65), Исак (Барнс, 65), Гордон.

У "Арсенала" большое статистическое преимущество (69% владения мячом). Но проблемы с реализацией моментов. Из 23 ударов по воротам только 3 были точными. У "Ньюкасла" - 4 из 7.

В первые 15 минут "канониры" создали два голевых момента, но забить не сумели. Защитники заблокировали несколько опасных ударов, а Тимбер из пределов вратарской пробил выше.

На 29-й минуте мяч после удара Габриэля Мартинелли попал в штангу. На 32-й минуте после подачи углового "канониры" могли забить. Хаверц нанес удар из пределов вратарской. Под удар бросился защитник.

На 37-й минуте Александр Исак вышел один на один 0:1. Это 50-й гол шведского форварда в матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах.

На 45-й минуте Габриэл Жезус нанес удар из вратарской. Дубравка сумел отразить мяч.

На 51-й минуте Мерфи прострелил. Исак пробил в нижний угол. Райя мяч парировал. Энтони Гордон добил мяч в сетку 0:2. Это его третий гол в последних четырех играх.

На 58-й минуте мяч после рикошета отлетел к Хаверцу. Удар головой из пределов вратарской - мимо. На 63-й минуте после углового Салиба бьет головой с трех метров - выше.