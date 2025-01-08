Дидье Дешам объявил об уходе из сборной Франции после чемпионата мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил, что уйдет со своего поста после чемпионата мира 2026 годанезависимо от результатов команды.

"Нужно уметь сказать "стоп"", - сказал он.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года.

Под его руководством французы становились чемпионами мира в 2018 году, побеждали в Лиге наций в 2021 году, становились серебряными призерами чемпионата мира 2022 года, чемпионата Европы 2016 года.