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Спорт

Дидье Дешам объявил об уходе из сборной Франции после чемпионата мира

Футбол
время публикации: 08 января 2025 г., 13:54 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 14:03
Дидье Дешам объявил об уходе из сборной Франции после чемпионата мира
AP Photo/Martin Meissner

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил, что уйдет со своего поста после чемпионата мира 2026 годанезависимо от результатов команды.

"Нужно уметь сказать "стоп"", - сказал он.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года.

Под его руководством французы становились чемпионами мира в 2018 году, побеждали в Лиге наций в 2021 году, становились серебряными призерами чемпионата мира 2022 года, чемпионата Европы 2016 года.

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