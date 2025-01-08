Дидье Дешам объявил об уходе из сборной Франции после чемпионата мира
время публикации: 08 января 2025 г., 13:54 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 14:03
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил, что уйдет со своего поста после чемпионата мира 2026 годанезависимо от результатов команды.
"Нужно уметь сказать "стоп"", - сказал он.
Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года.
Под его руководством французы становились чемпионами мира в 2018 году, побеждали в Лиге наций в 2021 году, становились серебряными призерами чемпионата мира 2022 года, чемпионата Европы 2016 года.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2025