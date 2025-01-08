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Спорт

Патрик Клюйверт назначен главным тренером сборной Индонезии

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 08 января 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 16:51
Патрик Клюйверт назначен главным тренером сборной Индонезии
AP Photo/Peter Dejong

Патрик Клюйверт назначен главным тренером сборной Индонезии, сообщает сайт Ассоциации футбола Индонезии.

Голландец подписал трехлетний контракт, который может быть продлен.

Ранее индонезийцев тренировал южнокореец Син Тхэ Ен.

Легендарный голландский футболист ранее тренировал сборную Кюрасао, молодежную команду "Аякса" (Амстердам), был помощником главного тренера сборной Камеруна.

В 2023 году Патрик Клюйверт тренировал турецкий клуб "Адана Демирспор".

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