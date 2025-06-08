Сербы сыграли вничью с албанцами. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборные Сербии и Албании сыграли вничью 0:0.

Албания - Сербия 0:0

На 45-й минуте бывший нападающий молодежной команды "Барселоны" Рей Манай (Албания, Сиваспор) не реализовал пенальти.

Ворота сербов защищал голкипер "Челси" Джордже Петрович.

Австрия - Румыния 2:1

Финляндия - Нидерланды 0:2

На 23-й минуте голландцы вели в счете 2:0. Голы забили Мемфис Депай и Дензел Дюмфрис.