Сербы сыграли вничью с албанцами. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 08 июня 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 07:15
В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборные Сербии и Албании сыграли вничью 0:0.
Албания - Сербия 0:0
На 45-й минуте бывший нападающий молодежной команды "Барселоны" Рей Манай (Албания, Сиваспор) не реализовал пенальти.
Ворота сербов защищал голкипер "Челси" Джордже Петрович.
Австрия - Румыния 2:1
Финляндия - Нидерланды 0:2
На 23-й минуте голландцы вели в счете 2:0. Голы забили Мемфис Депай и Дензел Дюмфрис.
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