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Сербы сыграли вничью с албанцами. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Футбол
время публикации: 08 июня 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 07:15
Сербы сыграли вничью с албанцами. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
P Photo/Vlasov Sulaj

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборные Сербии и Албании сыграли вничью 0:0.

Албания - Сербия 0:0

На 45-й минуте бывший нападающий молодежной команды "Барселоны" Рей Манай (Албания, Сиваспор) не реализовал пенальти.

Ворота сербов защищал голкипер "Челси" Джордже Петрович.

Австрия - Румыния 2:1

Финляндия - Нидерланды 0:2

На 23-й минуте голландцы вели в счете 2:0. Голы забили Мемфис Депай и Дензел Дюмфрис.

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