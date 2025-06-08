Гол бывшего форварда "Маккаби" и "Бейтара". Результаты отборочных матчей
время публикации: 08 июня 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 07:47
Состоялись матчи отборочного турнира КОНКАКАФ чемпионата мира по футболу.
Багамские острова - Коста-Рика 0:8
Два гола забил 20-летний Уоррен Мадригал (Валенсия). По разу отличились Альваро Самора (Арис, Греция), Алонсо Мартинес (Нью-Йорк Сити), выступавший в MLS Джозеф Мора (Саприсса), Алехандро Хесус Бран Флорес (Миннесота Юнайтед), Орландо Гало (Рига) и Манфред Угальде (Спартак, Москва).
Белиз - Панама 0:2
Голы забили выступавший ранее в Португалии, США и Испании Фидель Эскобар (Саприсса, Коста-Рика) и бывший нападающий тель-авивского "Маккаби" и столичного "Бейтара" Эдуардо Герреро (Динамо, Киев).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 июня 2025