Гол бывшего форварда "Маккаби" и "Бейтара". Результаты отборочных матчей

Состоялись матчи отборочного турнира КОНКАКАФ чемпионата мира по футболу.

Багамские острова - Коста-Рика 0:8

Два гола забил 20-летний Уоррен Мадригал (Валенсия). По разу отличились Альваро Самора (Арис, Греция), Алонсо Мартинес (Нью-Йорк Сити), выступавший в MLS Джозеф Мора (Саприсса), Алехандро Хесус Бран Флорес (Миннесота Юнайтед), Орландо Гало (Рига) и Манфред Угальде (Спартак, Москва).

Белиз - Панама 0:2

Голы забили выступавший ранее в Португалии, США и Испании Фидель Эскобар (Саприсса, Коста-Рика) и бывший нападающий тель-авивского "Маккаби" и столичного "Бейтара" Эдуардо Герреро (Динамо, Киев).