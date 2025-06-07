Эстонская полиция хотела допросить израильского футболиста за прославление России
время публикации: 07 июня 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 18:26
В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборная Израиля победила эстонцев 3:1.
Накануне матча произошел необычный инцидент, сообщает ONE.
Во время пресс-конференции защитник сборной Израиля Эли Даса сказал, что благодарен России за годы, проведенные там и за отношение к себе (он выступает за московское "Динамо").
В отель, где остановилась израильская команда. прибыли эстонские полицейские, чтобы допросить израильского футболиста в связи с пророссийскими высказываниями.
Главе Израильской футбольной ассоциации Шино Зуарецу и его эстонскому коллеге удалось предотвратить допрос и погасить возможноый конфликт.
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