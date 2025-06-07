Эстонская полиция хотела допросить израильского футболиста за прославление России

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборная Израиля победила эстонцев 3:1.

Накануне матча произошел необычный инцидент, сообщает ONE.

Во время пресс-конференции защитник сборной Израиля Эли Даса сказал, что благодарен России за годы, проведенные там и за отношение к себе (он выступает за московское "Динамо").

В отель, где остановилась израильская команда. прибыли эстонские полицейские, чтобы допросить израильского футболиста в связи с пророссийскими высказываниями.

Главе Израильской футбольной ассоциации Шино Зуарецу и его эстонскому коллеге удалось предотвратить допрос и погасить возможноый конфликт.