Минимальные победы боснийцев и англичан. Литовцы не справились со сборной Мальты
время публикации: 07 июня 2025 г., 21:09 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 21:09
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Англичане одолели сборную Андорры 1:0.
Босния и Герцеговина - Сан-Марино 1:0
Статистика ударов 21:5, точных ударов 6:0.
Победный гол на 66-й минуте забил Эдин Джеко.
Андорра - Англия 0:1
Счет по ударам 20:4, по точнм ударам 10:0.
Победный гол на 50-й минуте забил Гарри Кейн.
Мальта - Литва 0:0
Литовцы нанесли два точных удара, мальтийцы - один.
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