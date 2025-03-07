Рекорд Коби Уайта. Достижение Тре Янга. Результаты матчей НБА
время публикации: 07 марта 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 12:01
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Филадельфию" 123:105.
Орландо Мэджик - Чикаго Булз 123:125
Защитник "Чикаго" Коби Уайт набрал 44 очка и установил личный рекорд результативности.
Атланта Хоукс - Индиана Пэйсерз 124:118
Тре Янг набрал 22 очка и сделал 16 передач. Это его 41-я игра, в которой он набрал не менее 20 очков и сделал не менее 15 передач.
Бостон Селтикс - Филадельфия Сиксерз 123:105
Джейсон Тейтум набрал 35 очков и сделал 7 подборов.
Нью-Орлеан Пеликанз - Хьюстон Рокетс 97:109
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