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Рекорд Коби Уайта. Достижение Тре Янга. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 07 марта 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 12:01
Рекорд Коби Уайта. Достижение Тре Янга. Результаты матчей НБА
AP Photo/Doug McSchooler

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Филадельфию" 123:105.

Орландо Мэджик - Чикаго Булз 123:125

Защитник "Чикаго" Коби Уайт набрал 44 очка и установил личный рекорд результативности.

Атланта Хоукс - Индиана Пэйсерз 124:118

Тре Янг набрал 22 очка и сделал 16 передач. Это его 41-я игра, в которой он набрал не менее 20 очков и сделал не менее 15 передач.

Бостон Селтикс - Филадельфия Сиксерз 123:105

Джейсон Тейтум набрал 35 очков и сделал 7 подборов.

Нью-Орлеан Пеликанз - Хьюстон Рокетс 97:109

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