Евролига. "Маккаби" победил во Франции

В матче двадцать восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" в гостях обыграл АСВЕЛ (Лион - Виллербан) 102:95.

"Желтые" одержали вторую победу подряд и восьмую в этом сезоне Евролиги.

После 10 минут ничья 20:20.

Первую половину матча выиграл "Маккаби" 53:51. После 30 минут 78:72.

Самый результативный игрок матча - защитник АСВЕЛа Нандо де Коло (20 + 4 подбора + 8 передач).

Лучший в составе "Маккаби" - Леви Рэндольф (19 + 5 подборов).