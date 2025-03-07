НБА. Стефен Карри набрал 40 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" в гостях обыграл "Бруклин Нетс" 121:119.

Самый результативный игрок матча - лидер "воинов Стефен Карри (40 + 4 подбора + 4 передачи).

Он вышел на десятое место в истории НБА по количеству игр "40 +" и на второе - среди разыгрывающих.

Это 20-я игра, в которой Стефен Карри набрал более 35 очков в возрасте старше 35 лет.