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Спорт

НБА. Стефен Карри набрал 40 очков

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 07 марта 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 08:13
НБА. Стефен Карри набрал 40 очков
AP Photo/Frank Franklin II

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" в гостях обыграл "Бруклин Нетс" 121:119.

Самый результативный игрок матча - лидер "воинов Стефен Карри (40 + 4 подбора + 4 передачи).

Он вышел на десятое место в истории НБА по количеству игр "40 +" и на второе - среди разыгрывающих.

Это 20-я игра, в которой Стефен Карри набрал более 35 очков в возрасте старше 35 лет.

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