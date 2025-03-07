НБА. Стефен Карри набрал 40 очков
время публикации: 07 марта 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 08:13
В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" в гостях обыграл "Бруклин Нетс" 121:119.
Самый результативный игрок матча - лидер "воинов Стефен Карри (40 + 4 подбора + 4 передачи).
Он вышел на десятое место в истории НБА по количеству игр "40 +" и на второе - среди разыгрывающих.
Это 20-я игра, в которой Стефен Карри набрал более 35 очков в возрасте старше 35 лет.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2025