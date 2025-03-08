Чемпионат Германии. "Майнц" обыграл "Боруссию" и установил рекорд

В стартовом матче двадцать пятого тура чемпионата Германии "Майнц" в гостях обыграл "Боруссию" (Менхенгладбах) 3:1.

"Майнц" одержал четвертую победу подряд.

В 25 матчах "карнавальщики" набрали 44 очка - лучший результат за всю историю выступления "Майнца" в Бундеслиге. Команда поднялась на третье место.

"Боруссия": Омлин, Ульрих (Нетц, 74), Эльведи, Фридрих, Лайнер, Вайгль, Зандер (Фукуда, 74), Хак (Нойхаус, 74), Штегер (Плеа, 56), Нгуму, Кляйндинст.

"Майнц": Центнер, Кор, Йенц, да Коста (Ханче-Ольсен, 64), Мвене, Амири (Мэлоуни, 87), Сано, Каси (Видмер, 87), Ли Чжэ Сон (Зиб, 87), Небель, Буркардт (Вайпер, 70).

Первыми могли забить хозяева. После удара Кляйндинста мяч от руки Центнера попал в перекладину.

На 39-й минуте после прострела Пауль Небель катнул мяч в ближний угол 0:1. На 48-й минуте после навеса со штрафного отличился Доминик Кор 0:2.

На 73-й минуте после навеса грубо ошибся голкипер гостей, коленом сбросив мяч сопернику. Стефан Лайнер подарком воспользовался 1:2.

Через 4 минуты Амири сыграл "в стенку" с Ли Чжэ Соном и пробил метров с 25 1:3.