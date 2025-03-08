Чемпионат Италии. Малиновский вернулся. "Дженоа" сыграл вничью с "Кальяри"

В первом матче двадцать восьмого тура чемпионата Италии "Дженоа" сыграл вничью с "Кальяри" 1:1.

"Дженоа" не может победить в третьем матче. Три из последних пяти матчей "грифонов" завершились 1:1.

Островитяне не побеждают в четырех матчах.

На 75-й минуте на поле впервые с сентября вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский (в сентябре он получил тяжелую травму).

Матч не изобиловал опасными моментами. Хозяева нанесли 1 точный удар. Генуэзцы - 2.

На 18-й минуте хозяева провели быструю атаку, которую ударом в нижний угол завершил Бенито Николас Виола 1:0.

На 47-й минуте арендованный у "Вест Хэма" Максвелл Корне сравнял счет.