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Чемпионат Италии. Малиновский вернулся. "Дженоа" сыграл вничью с "Кальяри"

Футбол
время публикации: 08 марта 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 13:31
Чемпионат Италии. Малиновский вернулся. "Дженоа" сыграл вничью с "Кальяри"
AP Photo/Luca Bruno

В первом матче двадцать восьмого тура чемпионата Италии "Дженоа" сыграл вничью с "Кальяри" 1:1.

"Дженоа" не может победить в третьем матче. Три из последних пяти матчей "грифонов" завершились 1:1.

Островитяне не побеждают в четырех матчах.

На 75-й минуте на поле впервые с сентября вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский (в сентябре он получил тяжелую травму).

Матч не изобиловал опасными моментами. Хозяева нанесли 1 точный удар. Генуэзцы - 2.

На 18-й минуте хозяева провели быструю атаку, которую ударом в нижний угол завершил Бенито Николас Виола 1:0.

На 47-й минуте арендованный у "Вест Хэма" Максвелл Корне сравнял счет.

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