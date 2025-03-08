Долгожданная победа "Ноттингем Форест" обыграл "Манчестер Сити"

В стартовом матче двадцать восьмого тура чемпионата Англии "Ноттингем Форест" обыграл "Манчестер Сити" 1:0.

"Лесники" обыграли "горожан" в матче Премьер-лиги впервые с сентября 1995 года (серия без побед - 6 игр).

"Ноттингем Форест": Селс, Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс, Домингес (Йейтс, 71), Андерсон, Эланга (Сангаре, 80), Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои (Морато, 88), Вуд (Авонии, 88).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Нуньеш (Льюис, 62), Хусанов, Диаш, Гвардиол, Гонсалес (Ковачич, 62), Силва, Савиньо (Мармуш, 70), Фоден (Де Брюйне, 70), Доку, Холанд.

Прямо сейчас это - "битва за третье место". "Лесники" не пропустили "горожан" и сохранили место в тройке лидеров.

У "Манчестер Сити" статистическое преимущество (69% владения мячом, 14:9 по ударам). Но точнее били хозяева 4:3.

В первом тайме опаснее атаковали гости.

В запасе у гостей остались Кевин де Брейне и Осар Мармуш. Оба вышли на 70-й минуте спасать игру.

На 8й минуте Холанн отобрал мяч у защитника в чужой штрафной и пробил метров с 12. Неточно.

Первый точный удар был нанесен на 43-й минуте. Докю бил с линии штрафной. Селс справился.

Хозяева первый опасный момент создали на 48-й минуте. Эланга на фланге обыграл защитника и навесил. Домингес метров с 10 бил в ближний угол, но попал во вратаря.

На 66-й минуте Хадсон-Одои с линии штрафной нанес удар в дальний угол. Мяч от руки Эдерсона отлетел в штангу. На 83-й минуте Гиббс-Уайт делает длинный пас вперед. Бывший форвард "Челси" Каллум Хадсон-Одои с фланга сместился в штрафную и нанес удар в ближний угол 1:0.