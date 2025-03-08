Чемпионат Израиля. "Маккаби" (Нетания) сыграл вничью с "Ирони" (Тверия)

В первом матче двадцать шестого тура чемпионата Израиля по футболу "Маккаби" (Нетания) сыграл вничью 1:1 с "Ирони" (Тверия).

"Маккаби":Нирон, Дьетей, Саде, Джабер, Келлер, Бен Шаббат, Плакущенко, Маор Леви (77, Билу). Златанович (60, Дапаа), Эрберо Тавареш, Варгас.

"Ирони": Даниэль, Вахаба, Келтьенс, Белилти, Константини, Бачо, Абу Акель, Тепер (74, Тадиса). Ботака, Биленький, Майкл (78, Хадибалла).

26-й тур - последний тур второго круга и последний тур регулярного сезона. После него произойдет разделение на верхний и нижний плэй-офф. "Маккаби" в заветную шестерку попал. "Ирони" на это не претендовал. У новичка Лиги Аль задача - сохранение прописки в элите.

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Первый опасный момент создали гости на 4-й минуте. После подачи углового мог забивать Константини, но пробил неточно.

Хозяева первый опасный момент создали на 28-й минуте. Даниэль перевел мяч на угловой после удара Маора Леви. На 64-й минуте защитник неудачно вынес мяч. Юваль Саде нанес удар из-за пределов штрафной 1:0.

На 71-й минуте Джордан Ботака реализовал пенальти 1:1.

На 81-й минуте Максим Плакущенко опасно пробил издали. Выше ворот.