Умер бывший нападающий и тренер "Зенита"
время публикации: 08 марта 2025 г., 10:07 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 10:07
7 марта на 90-м году жизни умер известный советский футболист и тренер Вадим Храповицкий, сообщает официальный сайт клуба "Зенит" (Санкт-Петербург).
В 1957-64 годах он играл за ленинградский "Зенит".
В 147 матчах за команду он забил 38 голов.
Вадим Храповицкий также выступал за "Динамо" (Ленинград), "Трудовые резервы" (Ленинград), ОДО (Петрозаводск), "Шахтер" (Караганда).
В 1976-81 и 1988-89 годах он работал в тренерском штабе "Зенита"
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