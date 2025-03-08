Умер бывший нападающий и тренер "Зенита"

7 марта на 90-м году жизни умер известный советский футболист и тренер Вадим Храповицкий, сообщает официальный сайт клуба "Зенит" (Санкт-Петербург).

В 1957-64 годах он играл за ленинградский "Зенит".

В 147 матчах за команду он забил 38 голов.

Вадим Храповицкий также выступал за "Динамо" (Ленинград), "Трудовые резервы" (Ленинград), ОДО (Петрозаводск), "Шахтер" (Караганда).

В 1976-81 и 1988-89 годах он работал в тренерском штабе "Зенита"