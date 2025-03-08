Чемпионат Франции. "Монако" не смог обыграть "Тулузу"
В стартовом матче двадцать пятого тура чемпионата Франции "Монако" сыграл вничью с "Тулузой" 1:1.
"Тулуза" не проигрывает в трех последних матчах и поднялась на восьмое место.
Монегаски занимают четвертое место, отставая от лидирующего ПСЖ на 18 очков.
Владение мячом примерно равное. Команды на несли по 3 точных удара.
Первый опасный момент "Монако" создал на 4-й минуте. После паса Минамино Бирет из пределов вратарской пробил мимо ворот.
На 17-й минуте монегаски перехватили мяч в центре поля. Бирет прострелил. Минамино переправил мяч в пустые ворота 0:1. На 21-й минуте Бирет вышел один на один, но переиграть вратаря не сумел.
На 26-й минуте Бирет прострелил. Фофана бил почти наверняка. Бывший вратарь молодежной команды "Манчестер Сити" Кьетиль Хауг мяч парировал.
Во втором тайме Бирет и Аклиуш создавали (и упускали) голевые моменты.
Первый опасный момент хозяева создали на 69-й минуте. Магри пробил головой. Точно во вратаря.
На 86-й минуте гости подали угловой. После удара Синго головой мяч попал в штангу ворот "Тулузы".
На первой минуте компенсированного времени Френк Магри сравнял счет 1:1.