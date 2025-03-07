"Апоэль"" (Тель-Авив) могут наказать за поведение болельщиков
время публикации: 07 марта 2025 г., 16:06 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 16:06
Израильская футбольная ассоциация может снять с тель-аввского "Апоэля" 1 очко из-за событий в матче четвертьфинала Кубка Израиля, сообщает Sport5.
"Красные" победили "Апоэль" (Рамат-Ган) и вышли в полуфинал.
Клуб могут вновь наказать за поведение болельщиков (на поле была брошена пиротехника) и за то, что матч начался на полчаса позже запланированного времени.
Ранее с тель-авивского "Апоэля" было снято очко за нападение болельщиков на вратаря "Апоэля" (Ноф а-Галиль).
На данный момент тель-авивский "Апоэль" лидирует в Лиге Леумит, на 1 очко опережая "Апоэль" (Петах-Тиква).
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