Плэй-офф НБА. Победный трехочковый Хелибертона. Достижение Грина

В матче второго раунда плэй-офф НБА "Индиана Пэйсерз" победила "Кливленд Кавальерз" 120:119.

Кливленд Кавальерз - Индиана Пэйсерз 119:120

Тайриз Хелибертон сделал победный трехочковый на последних секундах матча.

Донован Митчелл (Кливленд) набрал 48 очков, сделал 5 подборов и 9 передач.

Миннесота Тимбервулвз - Голден Стейт Уорриорз 88:99 (0:1)

После трех четвертей счет был 80:60 в пользу гостей.

Дреймонд Грин (Голден Стэйт) стал пятым по скорости игроком в истории НБА, набравшим в плэй-офф 1000 подборов и 1000 передач.