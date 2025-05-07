Плэй-офф НБА. Победный трехочковый Хелибертона. Достижение Грина
время публикации: 07 мая 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 08:02
В матче второго раунда плэй-офф НБА "Индиана Пэйсерз" победила "Кливленд Кавальерз" 120:119.
Кливленд Кавальерз - Индиана Пэйсерз 119:120
Тайриз Хелибертон сделал победный трехочковый на последних секундах матча.
Донован Митчелл (Кливленд) набрал 48 очков, сделал 5 подборов и 9 передач.
Миннесота Тимбервулвз - Голден Стейт Уорриорз 88:99 (0:1)
После трех четвертей счет был 80:60 в пользу гостей.
Дреймонд Грин (Голден Стэйт) стал пятым по скорости игроком в истории НБА, набравшим в плэй-офф 1000 подборов и 1000 передач.
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