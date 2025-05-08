Волевое достижение "Нью-Йорка". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи второго раунда плэй-офф НБА. "Оклахома-Сити" разгромила "Денвер" 149:106.

Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 90:91 (счет в серии 0:2)

"Нью-Йорк" - единственная команда в истории НБА, выигравшая два матча одной серии, проигрывая 20 очков. Всего таких матчей плэй-офф было 26 (статистика ведется с 1998 года).

В третьей четверти "Бостон" выигрывал 73:53.

Последнюю четверть гости выиграли 30:17.

Оклахома-Сити Тендер - Денвер Наггетс 149:106 (1:1)

"Тендер" - первая команда в истории НБА, набравшая 87 очков в первой половине матча плэй-офф.