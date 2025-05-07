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Спорт

Полуфинальные пары Евролиги

Баскетбол
время публикации: 07 мая 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 11:47
Полуфинальные пары Евролиги
AP Photo/Nate Billings

В этом сезоне Финал четырех Евролиги состоится в Абу-Даби. В него вышли команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате.

Полуфиналы состоятся 23 мая.

Полуфинальные пары:

Фенербахче - Панатинаикос

Олимпиакос - Монако.

Напомним, "Реал" и "Барселона" выбыли в четвертьфинале.

Тель-авивский "Маккаби" слабо провел регулярный чемпионат и занял 16-е место.

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