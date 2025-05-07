Полуфинальные пары Евролиги
время публикации: 07 мая 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 11:47
В этом сезоне Финал четырех Евролиги состоится в Абу-Даби. В него вышли команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате.
Полуфиналы состоятся 23 мая.
Полуфинальные пары:
Фенербахче - Панатинаикос
Олимпиакос - Монако.
Напомним, "Реал" и "Барселона" выбыли в четвертьфинале.
Тель-авивский "Маккаби" слабо провел регулярный чемпионат и занял 16-е место.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2025