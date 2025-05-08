Отборочный матч чемпионата Европы по гандболу. Израильтяне победили сборную Польши
время публикации: 08 мая 2025 г., 19:21 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 19:21
В матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу израильтяне победили сборную Польши 33:31.
Первая половина матча завершилась вничью 18:18.
Сборная Израиля домашний матч проводила в Румынии.
Команды, занявшие первые и вторые места в группах третьего раунда, выходят в финальную часть турнира.
На данный момент сборная Израиля занимает второе место в группе.
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