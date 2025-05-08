Призер Парижской олимпиады попал под поезд и погиб
время публикации: 08 мая 2025 г., 18:33 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 18:33
В результате столкновения автомобиля и железнодорожного состава на переезде в Саисе, департамент Тарн, Франция, погиб известный фиджийский регбист Джозайя Райсуке, сообщают французские СМИ.
30-летний спортсмен выступал за клуб "Кастр" и попал в аварию неподалеку от тренировочной базы команды.
Джозайя Райсуке выступал во Франции с 2015 года.
Он также играл за команды "Стад Франс" (Париж) и "Невер".
В составе сборной Фиджи Джозайя Райсуке - серебряный призер Парижской олимпиады.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2025