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Спорт

Призер Парижской олимпиады попал под поезд и погиб

Знаменитые спортсмены
Регби
время публикации: 08 мая 2025 г., 18:33 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 18:33
Призер Парижской олимпиады попал под поезд и погиб
AP Photo/Shuji Kajiyama

В результате столкновения автомобиля и железнодорожного состава на переезде в Саисе, департамент Тарн, Франция, погиб известный фиджийский регбист Джозайя Райсуке, сообщают французские СМИ.

30-летний спортсмен выступал за клуб "Кастр" и попал в аварию неподалеку от тренировочной базы команды.

Джозайя Райсуке выступал во Франции с 2015 года.

Он также играл за команды "Стад Франс" (Париж) и "Невер".

В составе сборной Фиджи Джозайя Райсуке - серебряный призер Парижской олимпиады.

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