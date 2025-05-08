Призер Парижской олимпиады попал под поезд и погиб

В результате столкновения автомобиля и железнодорожного состава на переезде в Саисе, департамент Тарн, Франция, погиб известный фиджийский регбист Джозайя Райсуке, сообщают французские СМИ.

30-летний спортсмен выступал за клуб "Кастр" и попал в аварию неподалеку от тренировочной базы команды.

Джозайя Райсуке выступал во Франции с 2015 года.

Он также играл за команды "Стад Франс" (Париж) и "Невер".

В составе сборной Фиджи Джозайя Райсуке - серебряный призер Парижской олимпиады.